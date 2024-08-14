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جدد ديكور بيتك بأحسن سعر و جودة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: جدد ديكور بيتك بأحسن سعر و جودة - في الجيزة مصر

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يوجد لدينا اكبر تشكيلة من منتجات الديكورات المنزلية (كراسي- ترابيزات-كوفي كورنر-مرايات-وحدات ارفف للمطبخ و الحمام) افضل الاسعار و اجود الدهانات و الخامات تابعونا علي صفحاتنا علي الفيسبوك و الانستجرام من اللينك التالي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مجدي كامل
التليفون: 01025533333

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الداون تاون مول - الدور الاول - مكتب 105 - الشيح زايد- الشيخ زايد
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2024
رقم الإعلان: 2284295

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صورة الاعلان: اثاث منزلي فاخر من المصنع مباشر - في الجيزة مصر

اثاث منزلي فاخر من المصنع مباشر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

السلام عليكم ورحمة الله السعر، 12500بااتوصيل خشب زان الكثافه36 المقاس، 2*3 الاتجاه يمين او شمال ح.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

14/8/2024
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