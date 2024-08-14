جدد ديكور بيتك بأحسن سعر و جودة

(للبيع)
|يوجد لدينا اكبر تشكيلة من منتجات الديكورات المنزلية (كراسي- ترابيزات-كوفي كورنر-مرايات-وحدات ارفف للمطبخ و الحمام) افضل الاسعار و اجود الدهانات و الخامات تابعونا علي صفحاتنا علي الفيسبوك و الانستجرام من اللينك التالي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مجدي كامل
|التليفون:
|01025533333
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|العنوان:
|الداون تاون مول - الدور الاول - مكتب 105 - الشيح زايد- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284295
100 جنيه