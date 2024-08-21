تويوتا هايس - الشريك المثالي لأعمالك ومغامراتك موثوقية لا تُضاهى: احصل على الأداء العالي والمتانة التي تتميز بها تويوتا. سعة كبيرة: سواء كنت تحتاج لنقل الركاب أو البضائع، فإن هايس توفر لك المساحة التي تحتاجها. اقتصادية في استهلاك الوقود: استمتع بالقيادة لفترات طويلة مع توفير في التكاليف. أمان متكامل: مزودة بأحدث تقنيات الأمان لضمان راحة بالك. صُممت لتدوم: مصممة لتحمل أقسى الظروف مع الحفاظ على الأداء العالي. احجز تجربة القيادة الآن للحجزوالاستفسار 01119108231