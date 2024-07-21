توفير امهر عاملات يومي بخبرة عالية لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك ويساعدك ما تشيلي هم !! سواء كان عندك شقة او بيت او فيلا . بتوفرلك عاملات تنظيف وترتيب منزلي بنظام اليومي من الجنسية الاردنية و الاجنبية مدة الزياره اليوميه 6 ساعات بس 25 دينار وايضآ نوفر اسبوعي وشهري مع مبيت غايتنا خدمتكم و هدفنا إرضائكم للتواصل : 0785407409