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توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي

(للبيع)

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صورة الاعلان: توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي - في عمان الأردن

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توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعمال اليومية عملنا في نظام اليومي والاسبوعي و الشهري العمل اليومي بزيارة 6 ساعات بكلفة 25 ديناريشمل التوصيل امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات ذوات الخبرة و خبرة في كافة اعمال التنظييف تواصلوا معنا من خلال الارقام التالي 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

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العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 16/7/2024
رقم الإعلان: 2277379

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صورة الاعلان: العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل - في عمان الأردن

العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل لانهم مدربين صح. و بيشتغلو صح . والت.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

25 دينار

2/6/2024
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