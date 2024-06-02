(للبيع)
|توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعمال اليومية عملنا في نظام اليومي والاسبوعي و الشهري العمل اليومي بزيارة 6 ساعات بكلفة 25 ديناريشمل التوصيل امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات ذوات الخبرة و خبرة في كافة اعمال التنظييف تواصلوا معنا من خلال الارقام التالي 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277379
25 دينار