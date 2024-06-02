توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعمال اليومية عملنا في نظام اليومي والاسبوعي و الشهري العمل اليومي بزيارة 6 ساعات بكلفة 25 ديناريشمل التوصيل امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات ذوات الخبرة و خبرة في كافة اعمال التنظييف تواصلوا معنا من خلال الارقام التالي 0785407409