توفير العاملات لتقديم خدمة تنظيف و ترتيب المنازل لكم نقدم لكم عاملات مع خبرة في مجال التنظيف اطلبي عاملتك الآن بعمل يومي 6 ساعات و بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل وايضا امكانية تأمين عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا على الرسائل أو الارقام 0785407409