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توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - في السويس مصر

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شركه نورن ديزاين المتخصصة فى مجال استيراد وتصنيع وتوريد وتركيب: قواطيع_حمامات_كومباكت Compact _hpl كومباكت HPL صيني _ bolybett) sun full ) كومباكت HPL هندىgreen Lam) ) كومباكت HPL فرنسى ( poly rey ) كوريان_رخام_صناعي اكسسوارات من الاستانلس ستيل 304 XDF Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قواطيع حمامات كومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281172

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكتب 50 متر ميدان بن سندر

مكتب 50 متر ميدان بن سندر

(للبيع)

مكتب حجرة واحدة و ريسبشن خلفي بموقع مميز بميدان بن سندر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا كرنفال رحلات الساحل الشمالي

ايجار كيا كرنفال رحلات الساحل الشمالي

(للإيجار)

إذا كنت تخطط لرحلة إلى الساحل الشمالي وتبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة والعملية، فإن تأج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميتسوبيشي اكسابندرا 7 راكب رحلات مرسي مطروح

ايجار ميتسوبيشي اكسابندرا 7 راكب رحلات مرسي مطروح

(للإيجار)

هل تخطط لرحلة مثالية إلى الساحل الشمالي مع العائلة أو الأصدقاء؟ لا تبحث بعيدًا، فنحن نقدم لك الحل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء

كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء

(للبيع)

كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء 📞 هل ترغب في تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم؟ مع أنظمة الكول.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

(للبيع)

نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باكسسوارات اسود

قواطيع حمامات باكسسوارات اسود

(للبيع)

قواطيع حمامات باكسسوارات اسود بالمتر المربع قواطيع حمامات كومباكت باكسسوارات اسود شركة ايجي ستون #.
العنوان:

القاهرة - مصر

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10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس E200 موديل 2023

ايجار مرسيدس E200 موديل 2023

(للإيجار)

مرسيدس E200 موديل 2023 - الفخامة المطلقة تنتظرك! استمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها مع مرسيدس E200 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: مهندس كهربائي

مهندس كهربائي

(طلب عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل في السعوديه مهندس كهربائي سيارات خبره في صيانه سيارات النقل الثقيل الوظيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 33 شيفروليه رحلات الاسكندريه

ايجار اتوبيس 33 شيفروليه رحلات الاسكندريه

(للإيجار)

هل تخطط لرحلة مميزة إلى الإسكندرية مع مجموعة من الأصدقاء أو العائلة؟ لدينا الحل المثالي لنقلكم بأما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: حماية شاملة بكاميرات المراقبة

حماية شاملة بكاميرات المراقبة

(للبيع)

حماية شاملة بكاميرات المراقبة مع كاميرات المراقبة الحديثة من أون لاين تك كن مطمئنًا بأن منزلك أو عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: تصميم شبكات داخلية احترافية

تصميم شبكات داخلية احترافية

(للبيع)

شبكات داخلية متكاملة للشركات والمنازل 🌐 سواء كنت بحاجة إلى شبكة عالية الأداء لشركتك أو منزل .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين كهرباء سيارات لشركة بالسعودية

مطلوب مهندسين كهرباء سيارات لشركة بالسعودية

(فرصة عمل)

وظيفة_شاغرة : مهندسين_كهرباء_سيارات مصنع تعبئة المياه. الموقع : السعودية - الرياض المتطلبات: •خبره .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1 ريال

10/8/2024
صورة الاعلان: Office furniture discounted prices

Office furniture discounted prices

(للبيع)

انتريهات مكتبية _ انتريهات مكتب معارض اثاث مكتبي متكامل اوفيس وود فرنتشر معارض بيع اثاث مكتبي اوفيس .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: مساعد باحث

مساعد باحث

(طلب عمل)

نحن نساعدك في إتمام البحث الجامعي (ماجستير ، دكتوراه) جمع المراجع والأبحاث السابقة، وأعمال الكمبيوتر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

100 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: مدقق لغوي

مدقق لغوي

(طلب عمل)

مدقق لغوي، مصحح لغوي، مراجع لغوي، باحث لغوي للرسائل الجامعية والأعمال الأدبية. شعارنا: الدقة في العم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

100 جنيه

10/8/2024
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