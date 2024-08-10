أضف إعلانك مجاناً
توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| شركه نورن ديزاين المتخصصة فى مجال استيراد وتصنيع وتوريد وتركيب: قواطيع_حمامات_كومباكت Compact _hpl كومباكت HPL صيني _ bolybett) sun full ) كومباكت HPL هندىgreen Lam) ) كومباكت HPL فرنسى ( poly rey ) كوريان_رخام_صناعي اكسسوارات من الاستانلس ستيل 304 XDF Phone : 01270503183 & 01015021006 & 01551299741 & 01211318909 & 01224332251
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281172
اعلانات جديدة
مكتب حجرة واحدة و ريسبشن خلفي بموقع مميز بميدان بن سندر.
10/8/2024
إذا كنت تخطط لرحلة إلى الساحل الشمالي وتبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة والعملية، فإن تأج.
10/8/2024
هل تخطط لرحلة مثالية إلى الساحل الشمالي مع العائلة أو الأصدقاء؟ لا تبحث بعيدًا، فنحن نقدم لك الحل ا.
10/8/2024
كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء 📞 هل ترغب في تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم؟ مع أنظمة الكول.
10/8/2024
نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
10/8/2024
قواطيع حمامات باكسسوارات اسود بالمتر المربع قواطيع حمامات كومباكت باكسسوارات اسود شركة ايجي ستون #.
10/8/2024
مرسيدس E200 موديل 2023 - الفخامة المطلقة تنتظرك! استمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها مع مرسيدس E200 .
10/8/2024
مطلوب للتعاقد فورا للعمل في السعوديه مهندس كهربائي سيارات خبره في صيانه سيارات النقل الثقيل الوظيف.
10/8/2024
هل تخطط لرحلة مميزة إلى الإسكندرية مع مجموعة من الأصدقاء أو العائلة؟ لدينا الحل المثالي لنقلكم بأما.
10/8/2024
حماية شاملة بكاميرات المراقبة مع كاميرات المراقبة الحديثة من أون لاين تك كن مطمئنًا بأن منزلك أو عم.
10/8/2024
شبكات داخلية متكاملة للشركات والمنازل 🌐 سواء كنت بحاجة إلى شبكة عالية الأداء لشركتك أو منزل .
10/8/2024
وظيفة_شاغرة : مهندسين_كهرباء_سيارات مصنع تعبئة المياه. الموقع : السعودية - الرياض المتطلبات: •خبره .
10/8/2024
انتريهات مكتبية _ انتريهات مكتب معارض اثاث مكتبي متكامل اوفيس وود فرنتشر معارض بيع اثاث مكتبي اوفيس .
10/8/2024
نحن نساعدك في إتمام البحث الجامعي (ماجستير ، دكتوراه) جمع المراجع والأبحاث السابقة، وأعمال الكمبيوتر.
10/8/2024
مدقق لغوي، مصحح لغوي، مراجع لغوي، باحث لغوي للرسائل الجامعية والأعمال الأدبية. شعارنا: الدقة في العم.
10/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.