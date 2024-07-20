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توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl الصيني و الهندي و الفرنسى - اهم ما يميز شركة نورن ديزاين :- 1- الدقه في التنفيذ والتسليم . 2- سرعة المعاينة ورفع المقاسات بدقة . 3- سرعة التصنيع والتوريد والتركيب وبخامات عالية الجوده . - نستخدم اكسسوار الاستانلس ستيل 304 xdf الثقيل .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277899
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