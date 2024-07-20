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توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(للبيع)

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مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - في الإسماعيلية مصر

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شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl الصيني و الهندي و الفرنسى - اهم ما يميز شركة نورن ديزاين :- 1- الدقه في التنفيذ والتسليم . 2- سرعة المعاينة ورفع المقاسات بدقة . 3- سرعة التصنيع والتوريد والتركيب وبخامات عالية الجوده . - نستخدم اكسسوار الاستانلس ستيل 304 xdf الثقيل .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/7/2024
رقم الإعلان: 2277899

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عروض يونيو على ليموزين الزفاف

عروض يونيو على ليموزين الزفاف

(للإيجار)

خدمة ليموزين زفاف ايجار ليموزين استرتش الطويلة المعدلة.Modified long stretch limousine for rent ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: أقوى عروض على ايجار مرسيدس 2023

أقوى عروض على ايجار مرسيدس 2023

(للإيجار)

ايجار مرسيدس فيانو 2023 استئجار فان مرسيدس VIB بالتالى في عالم السيارات الفاخرة، تبرز مرسيدس بنز ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

تأجير هافال H6 2024 للسفر والرحلات العائلية

(للإيجار)

ايجار سيارات هافال استئجار سيارات SUV الفاخرة لذلك في عالم السيارات، تمتاز سيارات SUV الفاخرة بمزيج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: 01099552706 |ايجار اتوبيسات VIB لرحلات الصيف

01099552706 |ايجار اتوبيسات VIB لرحلات الصيف

(للإيجار)

ايجار اتوبيس مرسيدس ايجار حافلات سياحية كبيرة 50 راكب لذلك تزداد الحاجة إلى تنظيم الرحلات الجماعية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

خدمات ايجار ليموزين للنقل السياحي

(للإيجار)

ايجار تويوتا هايس في القاهرة خدمة ليموزين نقل سياحي إذا كنت تخطط لرحلة عائلية، أو نزهة جماعية مع ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف

(للإيجار)

مكتب مفروش لقطة بمعنى الكلمة امتداد حسن المأمون الوفاء والامل 16 الف مكيف وكاميرات مراقبة وماكينة تص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب

سنترالات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

سنترالات داخلية لتحسين الاتصالات من أون لاين تك اجعل اتصالات شركتك أكثر فعالية وكفاءة مع سنترالات د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

20/7/2024
صورة الاعلان: عاملة منزلية فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يبحثن عن عمل لدى اسر راقية

عاملة منزلية فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يبحثن عن عمل لدى اسر راقية

(طلب عمل)

عاملة منزلية (فلبينية أريترية اثيوبية ومصرية يردن العمل فورا لدى أسر راقية اجادة تامة لكافة الاعباء .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مكتب خدم وشغالات على درجة عالية من الكفاءة لكافة المحافظات الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

ايجار سيارات مرسيدس استقبال مطار

(للإيجار)

مرسيدس فيانو للمطار ايجار ليموزين مرسيدس فيانو للمطار في عالم السفر اليوم، تعد خدمات الليموزين إلى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين

ايجار سيارات مرسيدس زفاف ليموزين

(للإيجار)

مميزات ايجار مرسيدس كابورليه للزفاف ليموزين افراح الفخامة والأناقة مرسيدس كابورليه تُعد رمزًا للفخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design

كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

شركه نور ديزاين تركيب كومباكت بارتشن الحمامات - ضد المياه أو الكسر أو الخدش - جميع الخامات المستخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: New mercedes vito 2023

New mercedes vito 2023

(للإيجار)

يعد مجال تأجير السيارات السياحية حاليا 01101727711 من اكثر المجالات الشائعه في مصر الان . و يوجد شرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: سيارة زفافك بميزانة ايجار اقتصادية

سيارة زفافك بميزانة ايجار اقتصادية

(للإيجار)

ايجار سيارات لحفلات الزفاف مرسيدس كابورلية ايجار مرسيدس كابورلية 01003203210 احدث الموديلات و بسعر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: اقفال الابواب الالكترونيه وكوالين الفنادق 01143352052

اقفال الابواب الالكترونيه وكوالين الفنادق 01143352052

(للبيع)

اقفال الفنادق الالكترونية وكوالين الفنادق الالكترونية أقفال الفنادق والكوالين Security Locks , Hote.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

19/7/2024
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