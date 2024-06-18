توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)
|وم للمياة والرطوبة وبالتالي يستخدم في صناعة قواطيع الحمامات و فواصل الحمامات مقاومته لعوامل المتاز بصلابته الشديدة لذلك فهو مقاوم للصدمات فضلا عن مقاومته للنيران والمياة كما يتميز بانه ضد البكتيريا وضد الخدتش،جو والشمس والفضل في ذلك يعود لمقاومته للمياه والحرارة والنيران للاستفسار 01202888550 & 01118699353
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Magic Stone Company
|التليفون:
|01202888550
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|العنوان:
|النزهه- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273821
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