توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)
|سهولة الفك والتركيب دون الحاجة لمجهود كبير يتحمل درجات الحرارة المتاز بصلابته الشديدة لذلك فهو مقاوم للصدمات فضلا عن مقاومته للنيران والمياة كما يتميز بانه ضد البكتيريا وضد الخدتش،عالية لكونه مقاومته للنيران وبالتالي يعتبر مادة آمنة جداً للاستخدام في المجالات الصناعية والتجارية للاستفسار 01202888550 & 01118699353
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Magic Stone Company
|التليفون:
|01202888550
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|العنوان:
|النزهه- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273820
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