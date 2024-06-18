أضف إعلانك مجاناً

توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

سهولة الفك والتركيب دون الحاجة لمجهود كبير يتحمل درجات الحرارة المتاز بصلابته الشديدة لذلك فهو مقاوم للصدمات فضلا عن مقاومته للنيران والمياة كما يتميز بانه ضد البكتيريا وضد الخدتش،عالية لكونه مقاومته للنيران وبالتالي يعتبر مادة آمنة جداً للاستخدام في المجالات الصناعية والتجارية للاستفسار 01202888550 & 01118699353
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Magic Stone Company
التليفون: 01202888550

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النزهه- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/6/2024
رقم الإعلان: 2273820

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL - في القاهرة مصر

توريد و تركيب الحمامات الكومباكت HPL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وم للمياة والرطوبة وبالتالي يستخدم في صناعة قواطيع الحمامات و فواصل الحمامات مقاومته لعوامل المتاز.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/6/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™