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توريد وتركيب الكومباكت hpl من جولدن هاوس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: توريد وتركيب الكومباكت hpl من جولدن هاوس - في القاهرة مصر

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استمتع بأكبر التخفيضات مع عروض شركه جولدن هاوس خصومات وتخفيضات هائله أحصل على ارقى واحدث وافضل ديكورات كوريان و كومباكتHPL لقواطيع وفواصل " حمامات ومطابخ " بعروض خاصه جداااا واختار الالوان اللى نفسك فيها 🤫🤫 وكمان الحق ضمانك ثلاثه سنوات واكسسوراتك هتكون من الاستانلس وطبعا هيكون استانلس 304 اتصل على ارقامنا 01211151067-01000499790 01229316689-01012445146
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal
التليفون: 01211151067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 63 طة حسين النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: -1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/9/2024
رقم الإعلان: 2295156

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة نورن ديزاين ( كوريان – كومباكت hpl ( New - في القاهرة مصر

شركة نورن ديزاين ( كوريان – كومباكت hpl ( New

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت يستخدم فى قواطيع الحمامات افضل خامات الكومباكت المستورد فى نور ديزاين(صيني – هندى – فرنساو.
العنوان:

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1 جنيه

14/9/2024
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(للبيع)

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680 جنيه

8/9/2024
صورة الاعلان: فواصل وقواطع كومباكت hpl - في القاهرة مصر

فواصل وقواطع كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مع جرين هاوس بنهتم بالتفاصيل اللى تخلى مشروعك مميز بداية من الاكسسوار 304 اللى بيكون عال الجودة و ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

-1 جنيه

8/9/2024
صورة الاعلان: الواح – شيتات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

الواح – شيتات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الواح – شيتات كومباكت hpl جميع خامات الكومباكت hpl متاحة فى ايجي ستون صيني POLYBETT/ SUNFULL– هندى G.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/9/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl توريد وتركيب قواطيع وابواب الحمامات - في القاهرة مصر

كومباكت hpl توريد وتركيب قواطيع وابواب الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة جرين هاوس #Green Houseللكومباكت والكوريان الصناعى يسعدها التعاون معكم وتقديم خدماتها في التوري.
العنوان:

القاهرة - مصر

-1 جنيه

7/9/2024
صورة الاعلان: ارخص سعر فواصل حمامات كومباكت New - في القاهرة مصر

ارخص سعر فواصل حمامات كومباكت New

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت hpl صيني وهندي من شركة نورن ديزاين بافضل سعر للمتر شامل التوريد والتركيب والاكسسوارت الاستان.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/9/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد الكسر - في القاهرة مصر

كومباكت hpl ضد الكسر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متعرفش ايه هى خامة الكومباكت HPL ؟ نورن ديزاين هتعرفك اى هو الكومباكت و مش بس كده دى عندها عررروض و .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/8/2024
صورة الاعلان: قرص ترابيزات رخام صناعى - في القاهرة مصر

قرص ترابيزات رخام صناعى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص ترابيزات رخام صناعى قرص ترابيزات رخام صناعى للمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد الكسر - في القاهرة مصر

كومباكت hpl ضد الكسر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نورن ديزاين تقوم بتوفير خامات فواصل الحمامات بجودة عالية (هندي- صينى - فرنسى) مقاوم للخدوش والكسور .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات للحضانة و المدارس - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات للحضانة و المدارس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات للحضانة و المدارس قواطيع حمامات من خامة الكومباكت لحمامات المدارس و الحضانات شركة ايجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: الكومباكت hpl المستخدم فى قواطيع الحمامات - في القاهرة مصر

الكومباكت hpl المستخدم فى قواطيع الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متوفر جميع الوان HPL فى نورن ديزاين كومباكت سمك 12 مم صيني ماركة SUNFULL هندى ماركة GREENLAM فرنسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: احدث قرص و احواض للحمامات - في القاهرة مصر

احدث قرص و احواض للحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احدث قرص و احواض للحمامات اختار الخامة اللى تميز مكانك ( كوريان كورى مستورد ) شركة ايجي ستون #خبرة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة صيني – هندى – فرنساوى 📌شركة ايجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: احدث قرص للمطابخ - في القاهرة مصر

احدث قرص للمطابخ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احدث قرص للمطابخ احدث و اشيك قرص للمطابخ من خامة الكوريان 🔥 📌شركة ايجي ستون #خبرة_ثق.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/8/2024
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