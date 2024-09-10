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توريد وتركيب الكومباكت hpl فى جميع المحافظات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى ( شركة جرين هاوس- م/ كمال نادر) أكبر الشركات فى مصرلبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL– والكوريان (الرخام الصناعى) شركة جرين هاوس- المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى ) نقوم بالتركيب فى جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى الاكسسوار من أفضل وأجود الأنواع (استانلس 304) كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) للمزيد من الم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal
|التليفون:
|01211151067
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|العنوان:
|63 طة حسين النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295047
ناس كتير لسه مش عرفة يعنى ايه كومباكت رغم انها مادة عملية جدا وبتعيش معاك العمر كله فعلا لان هى مادة.
10/9/2024
سيبك من التقليد وخليك في الجديد نعمل في جميع اشكال #كومباكت hpl – يستخدم فى عمل #قواطيع الحمامات وال.
7/8/2024
ليه؟؟؟!!!! اول كلمه بنقولها لما بنسمع كومباكت hpl يبقى في شركه جرين هاوس. ليه جرين هاوس افضل خاما.
1/8/2024
كشك امن دائري - اكشاك حراسة فيبر جلاس - مصنع اكشاك حراسة فيبر جلاس اكشاك حراسة ممتازه جدا فى مصر شرك.
13/7/2024
الرخام المستورد هو رخام يقوم مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونا.
8/7/2024
تتشرف المنارة جروب (الوكيل الحصرى والوحيد لكلادينج ألوكوبيست بمصر ) ان تقدم كلادينج ألو كوبيست الكلا.
8/7/2024
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