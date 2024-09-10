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توريد وتركيب الكومباكت hpl فى جميع المحافظات

(للبيع)

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صورة الاعلان: توريد وتركيب الكومباكت hpl فى جميع المحافظات - في القاهرة مصر

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قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى ( شركة جرين هاوس- م/ كمال نادر) أكبر الشركات فى مصرلبيع وتوريد وتركيب الكومباكت HPL– والكوريان (الرخام الصناعى) شركة جرين هاوس- المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى ) نقوم بالتركيب فى جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى الاكسسوار من أفضل وأجود الأنواع (استانلس 304) كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) للمزيد من الم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal
التليفون: 01211151067

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العنوان: 63 طة حسين النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: -1 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/9/2024
رقم الإعلان: 2295047

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السعر
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صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد البكتريا والكسر و الاحتراق - في القاهرة مصر

كومباكت hpl ضد البكتريا والكسر و الاحتراق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ناس كتير لسه مش عرفة يعنى ايه كومباكت رغم انها مادة عملية جدا وبتعيش معاك العمر كله فعلا لان هى مادة.
العنوان:

القاهرة - مصر

-1 جنيه

10/9/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl لابواب الحمامات - في القاهرة مصر

كومباكت hpl لابواب الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيبك من التقليد وخليك في الجديد نعمل في جميع اشكال #كومباكت hpl – يستخدم فى عمل #قواطيع الحمامات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

-1 جنيه

7/8/2024
صورة الاعلان: فواصل وقواطع كومباكت hpl - في القاهرة مصر

فواصل وقواطع كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ليه؟؟؟!!!! اول كلمه بنقولها لما بنسمع كومباكت hpl يبقى في شركه جرين هاوس. ليه جرين هاوس افضل خاما.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: اكشاك جاهزة للبيع - شركة الآمل للفايبر جلاس - في القاهرة مصر

اكشاك جاهزة للبيع - شركة الآمل للفايبر جلاس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كشك امن دائري - اكشاك حراسة فيبر جلاس - مصنع اكشاك حراسة فيبر جلاس اكشاك حراسة ممتازه جدا فى مصر شرك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024 - في القاهرة مصر

أنواع الرخام المستورد بشق التعبان | اسعار الرخام المستورد2024

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الرخام المستورد هو رخام يقوم مصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بإستيراده من مختلف دول العالم، مثل اليونا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره - في القاهرة مصر

افضل شركات كلادينج بمصر | كتالوج الكلادينج واسعاره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتشرف المنارة جروب (الوكيل الحصرى والوحيد لكلادينج ألوكوبيست بمصر ) ان تقدم كلادينج ألو كوبيست الكلا.
العنوان:

القاهرة - مصر

680 جنيه

8/7/2024
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