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تورست كار لايجار السيارات
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01003203210
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|العنوان:
|شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280142
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4/8/2024
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4/8/2024
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3/8/2024
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