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تنوك المياه الافضل بالامارت

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تنوك المياه الافضل بالامارت - في أبو ظبي الإمارات

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مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • مقاسات مختلفة • قدرات تحميل مختلفة • مواد مختلفة • متوفر بجميع المقاسات الأفقية والعمودية • جميع المنتجات مضمونة ضدعيوب الصناعه • خدمة ما بعد البيع متوفرة • يوفر المصنع العديد من أنواع الخزانات خزانات البولي ايثيلين خزانات الفيبرجلاس خزانات تحت الارض الخزانات اللوحيه خزانات من صلب الزنك Stars poly storage tanks factory L.L.C A factory specialized in the production of water tanks and finding water stor
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصنع النجوم للخزانات
التليفون: 0542818514

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي- ابو ظبى
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279846

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

(للبيع)

-مجمع فيلتين مكون: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو -مساحة الارض: 20,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD9.
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

(للبيع)

مجمع 32 فيلا كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غرفة خاد.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح

امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح

(للبيع)

يتكون المجمع من فيلا رئيسية تضم 8غرف نوم ماستر،مجالس للرجال والحريم،صالات جلوس وطعام،مطبخين،غرفة عائ.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع 3 فلل موقع مميز وتشطيب فاخر

للبيع مجمع 3 فلل موقع مميز وتشطيب فاخر

(للبيع)

مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-مجلس-صالة طعام-غرفة جلوس-مخزن-حمام *الطابق الاول:-4 غرف.
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

*مجمع فيلتين كل فيلا:- *طابق ارضي: -غرفة نوم -صالة -غرفة معيشة -مطبخ -مخزن -2 حمام *طابق اول: -3غرف.
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1/8/2024
صورة الاعلان: تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

(للبيع)

مجمع 5 فلل على زاوية كل فيلا مكونه من: -6 غرف ماستر-صالة-حجر طبيعي من الخارج-حوض سباحة-مدخل خاص -تص.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

*مجمع فلتين بموقع مميز: *الفيلا الاولى مكونة: -5 غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صالة -غرفة خادمه/سائق م.
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1/8/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

-أرض سكنية تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع بسعر لا يقارن وحصري -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك .
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1/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

(للبيع)

*مجمع 6 فلل كل فيلا: *طابق أرضي: -غرفة جلوس -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة *طابق أول: -4 غرف -4 حمام .
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: شقة بالطوابق العليا | اطلالة بحرية + ترجيع ايجار

شقة بالطوابق العليا | اطلالة بحرية + ترجيع ايجار

(للبيع)

شقة بالطوابق العليا | اطلالة بحرية + ترجيع ايجار تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس -.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى الشامخه

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى الشامخه

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: -مجلس - غرفة نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل *ال.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

أمتلك الان فيلا7غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

تتكون الفيلا من: *طابق ارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة *طابق أول:-غرفة رئيسية-صالة رجالية+غرف.
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: شقة باطلاله علي الفراري | 3 غرف و بلكونه وغرفة خادمة

شقة باطلاله علي الفراري | 3 غرف و بلكونه وغرفة خادمة

(للبيع)

شقة باطلاله علي الفراري | 3 غرف و بلكونه وغرفة خادمة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة مل.
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

(للبيع)

فيلا مكونة من: طابق ارضي:مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة طابق اول:غرفتين نوم ماستر-غرف.
القسم: 

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1/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

(للبيع)

*الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل *الطابق الاول : - 4 غ.
القسم: 

اتصل

1/8/2024
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