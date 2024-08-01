تنوك المياه الافضل بالامارت

(للبيع)
|مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • مقاسات مختلفة • قدرات تحميل مختلفة • مواد مختلفة • متوفر بجميع المقاسات الأفقية والعمودية • جميع المنتجات مضمونة ضدعيوب الصناعه • خدمة ما بعد البيع متوفرة • يوفر المصنع العديد من أنواع الخزانات خزانات البولي ايثيلين خزانات الفيبرجلاس خزانات تحت الارض الخزانات اللوحيه خزانات من صلب الزنك Stars poly storage tanks factory L.L.C A factory specialized in the production of water tanks and finding water stor
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع النجوم للخزانات
|التليفون:
|0542818514
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|العنوان:
|أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي, أبوظبي- ابو ظبى
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279846
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