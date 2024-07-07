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تنفيذ مسابح وتنسيق حدائق

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تنفيذ مسابح وتنسيق حدائق - في دبي الإمارات

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شركةالصحراء الذهبية للاعمال الخارجية تنفيذ مسابح تنسيق الحدائق - الشلالات الحجرية والنوافير الجافة والنوافير الخارجية - الجدران الحجرية - المظلات الخشبية والجلسات الحجرية وبكافة الأشكال والمقاييس - ضمان حقيقي على جودة التركيب - خدمة ارسال مندوب الى المنازل لأخذ القياسات وعرض الكتالوجات - الأسعار مدروسة ومنافسة وتناسب الجميع انستغرام: SWIMINGPOOLUAE للتواصل اللاتصال المهندس فهد 0509827824
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪Fahad Hasan‬‏
التليفون: 0509827824

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: دبي- دبي
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2024
رقم الإعلان: 2276206

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

إنشاء تطبيقات – مع شركة تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART

(للبيع)

•إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث أدوات التصميم والبرمجة العالمية . •إنشاء تطبيقات مع شركة تك سوفت للحل.
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

(للبيع)

*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
القسم: 

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز

(للبيع)

-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان هذه قطعة الا.
القسم: 

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

مجمع 4 فلل 6 غرف نوم | غرفتين خادمة مساحات واسعه

(للبيع)

مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من:- -6 غرف نوم -صالة كبيرة -مجلس واسع -غرفة طعام -مطبخين مجهزين -8 حمامات .
القسم: 

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز

مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز

(للبيع)

*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض:- *كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضي -مجلس رئيسي -غرفة جلوس -غرفة عائلة .
القسم: 

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

(للبيع)

*المجمع مكون من 3 فلل:- فيلا رئيسيةوفيلتين صغيرتين: *الفيلا رئيسية: -7 غرف نوم -مجلس -صالة طعام -غرف.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: انقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز

انقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز

(للبيع)

تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة+غسيل *الطابق الا.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

*المجمع يقع على زاوية وشارعين:- *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة .
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

تتكون الفيل من: *الطابق الارضي:-مجلس -غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي مث.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

تتكون الفيل من: *الطابق الارضي:-مجلس -غرفة نوم ضيوف-صالة-مطبخ جاهز+مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

مجمع 8 فلل على زاوية وشارعين I 5 غرف لكل فيلا

(للبيع)

المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -غرفة جلوس -غرفة عائل.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

(للبيع)

-قطعة ارض سكنية تجارية -هل تريد قطعة ارض للاستثمار -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة -هل تريد إ.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

(للبيع)

فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

*الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس الرجال -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا .
القسم: 

اتصل

6/7/2024
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