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تنفيذ مسابح وتنسيق حدائق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركةالصحراء الذهبية للاعمال الخارجية تنفيذ مسابح تنسيق الحدائق - الشلالات الحجرية والنوافير الجافة والنوافير الخارجية - الجدران الحجرية - المظلات الخشبية والجلسات الحجرية وبكافة الأشكال والمقاييس - ضمان حقيقي على جودة التركيب - خدمة ارسال مندوب الى المنازل لأخذ القياسات وعرض الكتالوجات - الأسعار مدروسة ومنافسة وتناسب الجميع انستغرام: SWIMINGPOOLUAE للتواصل اللاتصال المهندس فهد 0509827824
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Fahad Hasan
|التليفون:
|0509827824
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|العنوان:
|دبي- دبي
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276206
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