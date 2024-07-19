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تنظيف و تعزيل بيتك صار بمتناول ايديكي مع عاملاتنا ت
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تنظيف و تعزيل بيتك صار بمتناول ايديكي مع عاملاتنا توفير عاملات تنظيف وترتيب للمنازل و المكاتب و الشركات مدربات وماهرات لنظافة المنازل والفلل والمكاتب يومي ب زيارة 6 ساعات فقط 25 دينار للزيارة يشمل التوصيل و اسبوعي و شهري مع مبيت للحجز الرجاء الاتصال على رقم المعلن 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278324
شركة سوفت لتأمين افضل واسرع عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم لدينا عاملات لتقديم افضلو اسرع خدمة للت.
19/7/2024
توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعما.
16/7/2024
العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل لانهم مدربين صح. و بيشتغلو صح . والت.
2/6/2024
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