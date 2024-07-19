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تنظيف و تعزيل بيتك صار بمتناول ايديكي مع عاملاتنا ت

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تنظيف و تعزيل بيتك صار بمتناول ايديكي مع عاملاتنا ت - في عمان الأردن

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تنظيف و تعزيل بيتك صار بمتناول ايديكي مع عاملاتنا توفير عاملات تنظيف وترتيب للمنازل و المكاتب و الشركات مدربات وماهرات لنظافة المنازل والفلل والمكاتب يومي ب زيارة 6 ساعات فقط 25 دينار للزيارة يشمل التوصيل و اسبوعي و شهري مع مبيت للحجز الرجاء الاتصال على رقم المعلن 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 23/7/2024
رقم الإعلان: 2278324

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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة سوفت لتأمين افضل واسرع عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم - في عمان الأردن

شركة سوفت لتأمين افضل واسرع عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

شركة سوفت لتأمين افضل واسرع عاملات بخبرة في التنظيف من اجلكم لدينا عاملات لتقديم افضلو اسرع خدمة للت.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي - في عمان الأردن

توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي

(للبيع)

- في عمان الأردن

توفير العاملات لكافة اعمال التنظيف و الترتيب الشامل اليومي يتوفر كادر من عاملات التنظيف لكافة الاعما.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

25 دينار

16/7/2024
صورة الاعلان: العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل - في عمان الأردن

العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل لانهم مدربين صح. و بيشتغلو صح . والت.
العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

25 دينار

2/6/2024
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