تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة الى حوض سباحة كبير مطل على الفلل. -كل فيلا لديها مدخل خاص -يوجد تصريح حديث من البلدية لانشاء فيلا سادسة بالمجمع -المساحة:31,710 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD980626 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466