تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

* مجمع 5فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا:6غرف ماستر -صالة-حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة الى حوض سباحة كبير مطل على الفلل. -كل فيلا لديها مدخل خاص -يوجد تصريح حديث من البلدية لانشاء فيلا سادسة بالمجمع -مساحة الارض 31,710 قدم مربع،رقم مرجعي:CD980626 -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466