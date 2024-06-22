تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

* مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا -6غرف ماستر-صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة الى حوض سباحة كبير مطل على الفلل. -كل فيلا لديها مدخل خاص -يوجد تصريح حديث من البلدية لانشاء فيلا سادسة بالمجمع -مساحة الارض 31,710 قدم مربع رقم مرجعي:CD980626 -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:54404 -رخصة التسجيل العقاري:53733 الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة (RERA):202401101466