تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة الى حوض سباحة كبير مطل على الفلل. -كل فيلا لديها مدخل خاص -يوجد تصريح حديث من البلدية لانشاء فيلا سادسة بالمجمع *مساحة الارض 31,710 قدم مربع *الرقم المرجعي:CD980626 -لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042 -رقم الرخصة للسيد سمير:54404 -رخصة التسجيل العقاري:53733