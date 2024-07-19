تملك مجمع مميز فلل موقع ممتاز في محمد بن زايد

*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي: *كل فيلا: - 6 غرف ماستر - صالة - حجر طبيعي من الخارج - بالاضافة الى حوض سباحة كبير مطل على الفلل. - كل فيلا لديها مدخل خاص - يوجد تصريح حديث من البلدية لانشاء فيلا سادسة بالمجمع *مساحة الارض : 31,710 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD980626 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 20240000279684. رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466