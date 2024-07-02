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تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز

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صورة الاعلان: تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

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تملك فيلتك 4غرف نوم ماسترمع حديقة خاصة بموقع مميز ننكون الفيلا من : ** الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - صالة - غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل - تواليت ** الطابق الأول : - غرفة نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس - غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة ** المنطقة الخارجية : - حديقة - مواقف للسيارات - غرفة سائق مع حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : VH983946 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/7/2024
رقم الإعلان: 2275474

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2/7/2024
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2/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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2/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -8غرف نوم-8حمام-منطقة معيشة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل-مطابخ جاهزة-غرف نوم+حمام-غرفة خ.
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2/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة الارض :21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:R.
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2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في الزعاب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في الزعاب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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2/7/2024
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا سعر ومساحه مميزين فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا سعر ومساحه مميزين فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تحتوي الفيلاعلي : *طابق ارضي ومكون من : - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات * طابق ا.
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2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط مكونه من: -6غرف ماستر -مجلس رجال -مجلس حريمي -صالات -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -غ.
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2/7/2024
صورة الاعلان: انتهز الفرصة وتملك مجمع فلل في موقع مميز بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

انتهز الفرصة وتملك مجمع فلل في موقع مميز بمدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلل يتكون من *الطابق ألارضي : - مجلس مع حمام ضيوف - صالة - مطبخ رئيسي - غرفة خادمة *الطاب.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* تحتوي كل فيلا على 4 شقق - العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي : - عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف - عدد.
القسم: 

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2/7/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم| - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية كعيادة طبية4طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرف عمليات،انتظار،مرضى داخليين،وص.
القسم: 

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2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر-مجلس-3مطابخ-غرفة طعام-صالة جلوس-مكتب-غرفتين غسيل-غرفة خادمة-.
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز فى مدينة شخبوط

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- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع مكون من: *الفيلا الأولى: - 6 غرف نوم - مجلس خارجي - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ منفصل - .
القسم: 

اتصل

2/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري|مسبح|حديقة|5غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من:5غرف -5حمامات -غرفة خادمة-مطبخ جاهز-شرفة/بلكونة-غرفة غسيل-مسبح خاص . -حديقة-موقف سي.
القسم: 

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2/7/2024
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