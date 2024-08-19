تملك فيلا 2غرفة نةم | بلكونة | حديقة

فيلا 5 غرف علي زاويه مع حديقه كبيره وموقع مميز تتكون هذه الفيلا الديلوكس المعدلة بالكامل من: - الط.

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