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تملك فيلا موقع مميز تصميم حديث فى المرور
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا تتكون من : - اربع شقق موثقه - كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله عدد 1 شقه تتكون من : - غرفه - صاله *مساحه الارض : 4,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985230 للتواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684. رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|المرور- المرور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279756
*فيلا مكونة من: * طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - حوش - حديقة - .
1/8/2024
*فيلا مكونة: -8 غرف ماستر -2 مجلس -غرفةطعام -مطبخ مع غرفة خادمة -مصعد -غرفةغسيل -مطبخ+غرفة تخزين -4 .
1/8/2024
فيلا بمحمد بن زايد تتكون من: -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -ا.
1/8/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله عائل.
1/8/2024
*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ -قاعة *طابق أول: -غرفة رئيسية -مجلس رجالي/مجلس نسائ.
1/8/2024
الفيلا تتكون من: -5 غرف نوم رئيسية -صالة -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة -تكييف مركزي -شرفة -حديقة خاص.
1/8/2024
مجمع 4 فلل: *الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئي.
31/7/2024
*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
31/7/2024
*بيت شعبي يتكون من: -4 غرف -مجلسين -حمامات -مطبخين -غرفة خدامه -غرفة حارس -المساحة: 18,000 قدم مربع.
31/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي:-6 غرف رئيسية-مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة *الطابق ألاول:-غرفة رئيسية-ص.
31/7/2024
تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحقة).
31/7/2024
*تتكون الفيلا:- *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف مع حمام -غرفة للخدامات مع حمام/ستور كبير -المطبخ .
31/7/2024
الفيلا تتكون من: -9 غرف نوم -11 حمام -مطبخ ملامح رئيسية لهذه الفيلا تشمل: -منطقة معيشة واسعة -غرف.
31/7/2024
*فيلا بمحمد بن زايد تتكون: -12 غرف نوم -11 حمام -غرفة خادمة -مكتب -شرفة -مسبح خاص -خزائن مدمجة -الم.
31/7/2024
مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي علي: كل فيلا عبارة عن: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي .
31/7/2024
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