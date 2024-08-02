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تملك شقتك الدوبليكس | بدون عموله | خطه دفع مرنه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تملك شقتك الدوبليكس | بدون عموله | خطه دفع مرنه * بدون اي عموله * خطه دفع مرنه يمكنك الان تملك شقه دوبليكس مكونه من :- *الطابق الارضي : - غرفه معيشه / طعام - غرفه خادمه مع حمام - مطبخ - بلكونه * الطابق الاول : - 2 غرفه ماستر - غرفه عائله لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP964294 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279972
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