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تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تملك شقة غرفتين بها اطلالة جيدة مع ترجيع ايجار هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة نوم * غرفة طعام / معيشة * مطبخ * غرفة غسيل * حمام * بلكونة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP982770 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277768
"دفعة أولى 20% مع خطة دفع لمدة سنة | بدون عمولة" هذه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر .
19/7/2024
شقه مفروشه | أطلالة علي المسبح | 1% دفعات شهرية هذا الاستوديو يتكون من : * غرفة نوم / معيشة * مطبخ.
19/7/2024
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19/7/2024
انتقل الان | شقة رائعة | بأطلاله علي المانجروف * الشقة مكونة من :- - غرفة ماستر - غرفة نوم - غرفة.
19/7/2024
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19/7/2024
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19/7/2024
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16/7/2024
فرصه استثماريه | شقه غرفتين مع اطلاله خلابه الشقه مكونه من : - غرفتين نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس.
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15/7/2024
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15/7/2024
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13/7/2024
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