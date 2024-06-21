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تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل

(للبيع)

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صورة الاعلان: تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

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تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل تتكون الشقة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تيراس - تواليت - جاكوزي * الطابق الأول : - غرفتين نوم ماستر لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية: 026592300 الرقم المرجعي : AP983858 رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2024
رقم الإعلان: 2274108

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صورة الاعلان: امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك 3غرف+ خادمة مع بلكونه كبيرة تطل على الحديقة تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر مع غرفة ملا.
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21/6/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا|شقةغرفةماستر&بلكونةتطل على القناة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا|شقةغرفةماستر&بلكونةتطل على القناة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا|شقةغرفةماستر&بلكونةتطل على القناة تتكون الشقه من - غرفه نوم ماستر / غرفه ملابس - .
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21/6/2024
صورة الاعلان: شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة فاخرة غرفتبن نوم | بلكونة | 0 عمولة تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة ملابس - غر.
القسم: 

اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة دوبلكس غرفتين نوم وصالة |مفروشة بالكامل تتكون الشقة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة .
القسم: 

اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم وغرفة خادمة | بدون عمولة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معي.
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اتصل

21/6/2024
صورة الاعلان: ?????? ?????? ?????? ???? ??? ???? ???? ??????. - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استمتع بالعيش الفاخر، بخطة دفع لعام، بدون عمولات. هذه الشقة تتكون من : - 3 غرف نوم ماستر مع خزائن.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة مثالية لامتلاك شقة دوبلكس بمقدم 10% فقط تتكون الشقة من: - الطابق الارضي : - غرفة معيشة - غ.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان شقة بمساحة مناسبة وبلكونة علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة بمساحة مناسبة وبلكونة علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الان شقة بمساحة مناسبة وبلكونة علي البحر هذه الشقة تتكون من : * غرفة نوم ماستر * غرفة طعام / .
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: شقه غرفه نوم + غرفه دراسه مع اطلاله علي الحديقه - في أبو ظبي الإمارات

شقه غرفه نوم + غرفه دراسه مع اطلاله علي الحديقه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه غرفه نوم + غرفه دراسه مع اطلاله علي الحديقه الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه دراسه - غ.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ?????? 20% - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر بأمان في منزل فاخر مع إطلالة خلابة، بمقدمة 20% هذه الشقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر مع خز.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: 2 غرف نوم مع شرفة ممتازة . بإطلالة على البحر - في أبو ظبي الإمارات

2 غرف نوم مع شرفة ممتازة . بإطلالة على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

2 غرف نوم مع شرفة ممتازة . بإطلالة على البحر تتكون هذه الشقة من: * غرفة النوم الرئيسية * غرفة نوم .
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: تملك غرفة وصالة بالطوابق العليا شقه كبيرة بالريم - في أبو ظبي الإمارات

تملك غرفة وصالة بالطوابق العليا شقه كبيرة بالريم

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك غرفة وصالة بالطوابق العليا شقه كبيرة بالريم تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر - غرفة معي.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: شقه بالطوابق العليا مع بلكونة بأطلاله بحرية خلابة - في أبو ظبي الإمارات

شقه بالطوابق العليا مع بلكونة بأطلاله بحرية خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه بالطوابق العليا مع بلكونة بأطلاله بحرية خلابة تفاصيل الشقه : - غرفتين نوم ماستر - غرفه معيشه /.
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقة طابق عالي+ تيراس | سند ملكية الشقة تتكون من: - غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / .
القسم: 

اتصل

14/6/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة فاخرة| بلكونة | اطلالة جزئية علي الشاطي - في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة فاخرة| بلكونة | اطلالة جزئية علي الشاطي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك شقة فاخرة| بلكونة | اطلالة جزئية علي الشاطي تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غ.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
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