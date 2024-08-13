تملك تاونهاوس غرفتين| 0 عمولة مع خطط دفع مرنة

**تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره مع حمام - غرفة للخادمات - مطبخ *الطابق الاول: .

فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون: -3 غرف نوم -صاله *عدد 1 شقه تتكون من: -غرفه -صاله .

قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.

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