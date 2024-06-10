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تملك بيتك الجدي مع مسبحك الخاص واطلاله خلابه

(للبيع)

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صورة الاعلان: تملك بيتك الجدي مع مسبحك الخاص واطلاله خلابه - في أبو ظبي الإمارات

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تملك بيتك الجدي مع مسبحك الخاص واطلاله خلابه تملك شقتك 3 طوابق التي تحتوي علي : - حمام سباحه خاص - غرفتين نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس - مطبخ - بلكونتين - حمام لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 0503070042 الرقم المرجعي : AP980657 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/6/2024
رقم الإعلان: 2273115

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استثمر في الأناقة والرفاهية |شقة غرفتين ماستر وصالة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر وغرفة تبديل .
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10/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية / شقة غرفه نوم مع غرفة دراسة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية / شقة غرفه نوم مع غرفة دراسة

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فرصة استثمارية / شقة غرفه نوم مع غرفة دراسة الشقة مكونة من : - غرفة نوم ماستر - غرفه دراسة - غرفة .
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك شقة كبيرة باطلالة علي المدينة بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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10/6/2024
صورة الاعلان: شقة بالطوابق العليا | تطل علي الحديقة وبدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة بالطوابق العليا | تطل علي الحديقة وبدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة بالطوابق العليا | تطل علي الحديقة وبدون عمولة تتكون هذه الوحدة من: - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم.
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة | تشطيب عصري | موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة | تشطيب عصري | موقع ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة | تشطيب عصري | موقع ممتاز تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم مع حمام.
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8/6/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان - في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة معي.
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اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: تصميم حديث لشقة بإطلالة على البحر / شرفة كبيرة - في أبو ظبي الإمارات

تصميم حديث لشقة بإطلالة على البحر / شرفة كبيرة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تصميم حديث لشقة بإطلالة على البحر / شرفة كبيرة هذه الشقة تتكون من: - غرفة نوم ماستر مع خزانة وبلكو.
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: تملك الآن | بتصميم عصري |شقة غرفتين نوم ماستر وصالة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الآن | بتصميم عصري |شقة غرفتين نوم ماستر وصالة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك الآن | بتصميم عصري |شقة غرفتين نوم ماستر وصالة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر ووغرفة تبديل.
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: استثمر الآن شقة غرفتين مع بلكونة / 0 عمولة / - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الآن شقة غرفتين مع بلكونة / 0 عمولة /

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الآن شقة غرفتين مع بلكونة / 0 عمولة / تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر مع الخزانة - غرف.
القسم: 

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: شقة كبيرة غرفة نوم وصالة | غرفة غسيل | 0 عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة كبيرة غرفة نوم وصالة | غرفة غسيل | 0 عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة كبيرة غرفة نوم وصالة | غرفة غسيل | 0 عمولة ذه الشقة مكونة من : -غرفة نوم ماستر -غرفة معيشة /ط.
القسم: 

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: شقة بتصميم حديث غرفتين نوم | بلكونة |0 عمولة - في أبو ظبي الإمارات

شقة بتصميم حديث غرفتين نوم | بلكونة |0 عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة بتصميم حديث غرفتين نوم | بلكونة |0 عمولة تتكون هذه الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع خزانة ملابس .
القسم: 

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة | مع بلكونة واسعة | اطلالة بحر - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة | مع بلكونة واسعة | اطلالة بحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة | مع بلكونة واسعة | اطلالة بحر تتكون هذه الشقه من : - غرفة نوم ماستر - غرفة معيش.
القسم: 

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان شقة مطلة على المسبح مع شرفة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مطلة على المسبح مع شرفة ضخمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان شقة مطلة على المسبح مع شرفة ضخمة تتكون هذه الشقة من: - غرفة نوم ماستر مع خزانة - غرفة م.
القسم: 

اتصل

7/6/2024
صورة الاعلان: بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه - في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بدون عموله تملك شقتك بأطلاله خلابه علي القناه **بدون عمولة **خطة دفع مرنة * الشقه مكونه من : - غر.
القسم: 

اتصل

6/6/2024
صورة الاعلان: شقه غرفتين مع غرفه خادمه باطلاله علي المانجروف - في أبو ظبي الإمارات

شقه غرفتين مع غرفه خادمه باطلاله علي المانجروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه غرفتين مع غرفه خادمه باطلاله علي المانجروف تتكون هذه الشقة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة خادمة.
القسم: 

اتصل

6/6/2024
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