أضف إعلانك مجاناً
تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بناية مكونة من: -طابق أرضي-ميزانين-5 طوابق-رووف البناية تحتوي على:2 محلات تجارية-3مكتب 15 شقة كل شقة مكونة من 3 غرف وصالة *المساحة:4,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CB984669 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643- ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|منطقة الخالدية- منطقة الخالدية
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284534
ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة:21,603 قدم مربع،رقم رقم مرجعي:RL984919 مزيد.
27/8/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يجعلها مثالية لبناء.
27/8/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية. -مساحة:31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ -هل تريد قطعة ارض لبن.
27/8/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض ا.
27/8/2024
قطعة ارض سكنيى بموقع مميز مساحة قطعة الارض :40,000قدم مربع،رقم مرجعي:RL985114 استثمر الان في قطعة ا.
27/8/2024
**ارض سكنية فى مدينة زايد: *المساحه: 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 شركة فاين العق.
27/8/2024
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجاريه في مدينة زايد -تبلغ مساحتها 34,353 قدم مربع استثمر للمستقبل ل.
23/8/2024
-ارض سكنية في موقع مميز و سعر ممتاز -تبلغ ألمساحه 32,512.58 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL982138 شركة ف.
23/8/2024
*قطعةارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموق.
23/8/2024
-استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء في.
23/8/2024
-أرض تجارية مساحته:29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع -هذه الارض عليها تصريح بناء .
23/8/2024
-قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع. -تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة.
23/8/2024
-استثمر الان في قطعة ارض سكنيه بموقع مميز ولا تنتظر -مساحة قطعة الارض:40,000 قدم مربع -الرقم المرجع.
23/8/2024
جزيرةالناريل من المشاريع العمرانية الأكثر تميزاً في ابوظبي،كما انها تقدم لك إطلالات رائعة على البحر .
23/8/2024
*قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة .
23/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.