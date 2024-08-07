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تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 شقة كل شقة مكونة من 3 غرف وصالة -المساحة:4,000 قدم مربع -الرقم المرجعي: CB984669 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصةللسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الخالدية- منطقة الخالدية
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281950
**بناية استثمارية: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف **البناية تحتوي على: - 3 محلات.
7/8/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من: *طابق ارضي *15 طابق *رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة(3 غرف .
7/8/2024
بناية مكونة من:-طابق أرضي-ميزانين-5 طوابق-رووف البناية تحتوي على: -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 شقة.
2/8/2024
بناية استثمارية مكونة من:طابق الارضي-طابق الميزان-4طوابق-رووف البناية تحتوي على:3محلات تجاريه-29وحد.
2/8/2024
*البناية مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شقة 3 غرف وصا.
2/8/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : - .
24/7/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على -2 محلات تجارية -3 مكتب.
24/7/2024
بناية تجارية:(طابق ارضي+طابق ميزانين+4 طابق+رووف) هذه البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 شقة.
24/7/2024
بناية تجارية : طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف **هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب 27شقة مقسمة .
19/7/2024
*بناية على شارع رئيسي مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 .
19/7/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: - .
19/7/2024
*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: -.
19/7/2024
*بناية استثمارية مكونة من : - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على : -.
16/7/2024
البناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف -2 محلات تجارية -3 مكتب -15 شقة كل شقة مك.
16/7/2024
بناية تجارية: (طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف) البناية تحتوي على: -9 محلات -2 مكتب -27 ش.
16/7/2024
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