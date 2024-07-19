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تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بناية مكونة من:طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف البناية تحتوي على:2محلات تجارية3مكتب 15شقة كل شقة مكونة من3غرف وصالة *المساحة:4,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CB984669 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الخالدية- منطقة الخالدية
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277756
مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الأرضى:-غرفة نوم-غرفة العائلة-مجلس-قاعة الطعام-مطبخ-3 حمامات .
19/7/2024
*فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق: *الطابق الارضي: - غرفه ماستر - مجلسين - غرفه خادمه - مطبخ - غرف.
19/7/2024
*تكون المجمع من 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل أخرى: -الفيلا الرئيسية مكونة: -6 غرف نوم -غرفه طعام -مغاسل .
19/7/2024
*بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,.
19/7/2024
مجمع 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل اخرين: الفيلا الرئيسية مكونة من: *طابق ارضي: -غرفة ضيوف-مجلس-غرفة عائل.
19/7/2024
مجمع فلتين بالمشرف مقسمه الى: -(32)استديو بمطبخ مجهز بالكامل -( 7 )شقق بغرفة نوم واسعه -مساحة:12,.
19/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص - غرفة للخدامات مع حمام خ.
19/7/2024
الفيلا تتكون من:5غرف نوم رئيسية-صالة-غرفة طعام-مطبخ-فيلا كبيرة-غرفة خادمة-تكييف مركزي -شرفة-حديقة خا.
19/7/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.
19/7/2024
** فيلا بـ محمد بن زايد تتكون من :- - 12 غرف نوم - 11 حمام - غرفة خادمة - مكتب - شرفة - مسبح خاص - .
19/7/2024
تتكون الفيلا من: طابق ارضي ويشمل علي:6غرف رئيسية -مطبخ استعدادي-قاعة كبيرة. طابق أول ويشمل علي :غرف.
19/7/2024
*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من : *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام.
19/7/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون: *الطابق الارضي: - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام *الطا.
19/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -مطبخ -مجلس رجال -غرفه خادمه/غسيل -صاله -موقف *طابق اول: -3 غرف ماستر -.
19/7/2024
مجمع فلتين مقسمين الى: الفيلا الأولى: *طابق ارضي:-غرفة ماستر-مطبخ داخلي-مجلس-غرفة سائق *طابق اول:-.
19/7/2024
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