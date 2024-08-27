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تملك اللان فيلا 4 غرف نوم يموقع مميز وبلكونة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تحتوي الفيلا: *الطابق الأرضي: -غرفة معيشة -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -تواليت -مرآب -حوش -حديقة *الطابق الأول: -غرفة نوم ماستر -3 غرف نوم -غرفة عائلة -حمامين -شرفة -مساحة الأرض: 2,730 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985580 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/ سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|سي شور- بوابة ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284374
مجمع 4فـلل منفصلة تحتوي علي: كل فيلا عبارة عن:ثلاث غرف ماستر-مجلـس-حمـام-غرفة عاملة-مطبخ خلفي-حوش خل.
27/8/2024
**مجمع فلل مكون من: *الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - مطبخ - 3 ح.
27/8/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة-م.
27/8/2024
*تتكون الفيلا طابقين مقسمين كالاتي: *طابق ارضي ويشمل: -غرفة طعام -غرفة معيشة -مطبخ -غرفة غسيل -غرفة .
27/8/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي مكونه من: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطب.
27/8/2024
**مجمع فلل مكون من: *فيلا رئيسية: *طابق ارضي: - غرفة ضيوف - مجلس - غرفة عائلة - صالة - مطبخ - .
27/8/2024
*تتكون الفيلا من طابقين مقسمين كالاتي: *طابق ارضي ويشمل: غرفة طعام -غرفة معيشة -مطبخ -غرفة غسيل -غرف.
27/8/2024
*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر - .
27/8/2024
*تحتوي الفيلا في سي شور علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •ت.
27/8/2024
-فيلا في الريمان 1 -تحت الانشاء -5 غرف ماستر -تجهز نهايه2024 -المساحة:5,604 قدم مربع -الرقم المرجعي:.
27/8/2024
**مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين: *الفيلا الأولى مكونة من: - 6 غرف نوم ماستر - مجلس رجال - صالة .
27/8/2024
فيلا في الريمان1 تضم الاتي: -5عدد غرف نوم -غرفة خادمة -7الحمامات -بلكونة -صالة -فناء كبير -المساحة:.
27/8/2024
**يتكون المجمع من 4 فلل: *الفيلا الرئيسية مكونة من: - 6 غرف نوم - غرفه طعام - مغاسل - مجلسين - م.
27/8/2024
تتكون الفيلا من: -4 غرف -5 حمامات -صالة -مجلس -غرفة خادمة -مواقف مغطاة -مطبخ -المساحه:5,604 قدم مربع.
27/8/2024
فيلا فريده علي زاويه باطلالة مباشرة علي الجولف تتكون هذه الفيلا الجميلة من: - 4 غرف نوم ماستر - ال.
27/8/2024
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