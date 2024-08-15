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تملك اللان فيلا 3غرف نوم يموقع مميز وبلكونة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك اللان فيلا 3غرف نوم يموقع مميز وبلكونة - في أبو ظبي الإمارات

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الفيلا تتكون من طابقين ومقسمين كالاتي: طابق ارضي مكون من:غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ-تواليت-غرفة غسيل-جراج-غرفة خادمة-حمام-حوش-حديقة طابق اول ويشمل علي:غرفة نوم ماستر-2غرفة نوم-بلكونة-غرفة-غرفة عائلة-2حمام المساحة:1892.83 قدم مربع،رقم مرجعي:VH985570 تواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684-رخصة تسجيل عقاري:53733 فاين هوم العقارية ذ.م.م •رخصة تجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: فلل السي شور- منطقة ربدان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282242

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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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