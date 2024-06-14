تملك الان مجمع فلل مميز في محمد بن زايد موقع ممتاز

* مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي: * كل فيلا: - 6 غرف ماستر - صالة - حجر طبيعي من الخارج - بالاضافة الى حوض سباحة كبير مطل على الفلل. - كل فيلا لديها مدخل خاص - يوجد تصريح حديث من البلدية لانشاء فيلا سادسة بالمجمع * مساحة الارض : 31,710 قدم مربع * الرقم المرجعى: CD980626 * لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 - رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 - رخصة التسجيل العقاري: 53733