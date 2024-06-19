تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى مدينة محمد بن زايد

فيلا بمدينة خليفة اول ساكن:تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .

للبيع:فيلا تجارية مخصصة كعيادة طبية** مكونة من 4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، .

فيلا بمدينة شخبوط اول ساكن -تشطيب ديلوكس -موقع مميز على زاويه تحتوي على -6 غرف ماستر -مجلس رجال بم.

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