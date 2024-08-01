تملك الان مجمع فلل تصميم مميز فى المرور

مجمع 5 فلل على زاوية كل فيلا مكونه من: -6 غرف ماستر-صالة-حجر طبيعي من الخارج-حوض سباحة-مدخل خاص -تص.

مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-مجلس-صالة طعام-غرفة جلوس-مخزن-حمام *الطابق الاول:-4 غرف.

يتكون المجمع من فيلا رئيسية تضم 8غرف نوم ماستر،مجالس للرجال والحريم،صالات جلوس وطعام،مطبخين،غرفة عائ.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.