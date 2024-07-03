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تملك الان مجمع فلل بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

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*المجمع مكون من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة جلوس - غرفة عائلة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مخزن - 3 حمامات * الطابق الأول: - غرفة ماستر - 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 4 حمامات *مساحة الارض: 40,000قدم مربع *رقم مرجعى: CD978659 للتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275629

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3/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان بيت شعبي 4غرف مجلسين موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

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3/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة

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القسم: 

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3/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية امتلك فيلا 4 شقق بمساحات واسعة - في أبو ظبي الإمارات

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- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: ! فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة | انتقل الان - في أبو ظبي الإمارات

! فيلا بتصاميم راقية ومساحات واسعة | انتقل الان

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- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -مطبخ -مخزن -غرفة غسيل -غرفة خادمة *طابق اول: -صالة -2غرف ماستر -مطبخ تح.
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2/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار| بمجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار| بمجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع

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