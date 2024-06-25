تملك الان مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

فيلا تتكون من: *اربع شقق موثقه: *كل شقه تتكون من: -3 غرف نوم -صاله *عدد 1 شقه تتكون من: -غرفه -ص.

* مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا - 6 غرف ماستر - صالة - حجر طبيعي من الخارج.

*مجمع 4 فلل : *كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -2 استوديو -2 شقة بغرفة نوم -الطابق الاول: - 2 اس.

استلم تاون هاوس من المطور مباشرة و تمتع بالرفاهية تتكون هذه تاون هاوس من : الطابق الأرضي : - غرفة .

* كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .

*المجمع يتكون من 5 فلل : *كل فيلا تتكون من :- *الطابق الارضى: - مجلس واسع - غرفه طعام - مغاسل - ي.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.