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تملك الان مجمع فاخر بحدبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بنطقه هضبه الزعفرانه : *كل فيلا تتكون من: - 5 غرف نوم (غرفتين منهم ماستر) - مجلس واسع - غرفة طعام \ معيشة - غرفة خادمة - مخزن - مطبخ بخزانات - خزانات - غرفة غسيل - حديقة خاصة *المساحه : 3,150 قدم مربع *الرقم المرجعى: CD984443 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|المرور- المرور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278108
مجمع يتكون من 32 فيلا: كل فيلا تتكون من: *طابق أرضي:-غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غ.
22/7/2024
*مجمع 6 فلل كل فيلا:- *طابق ارضي: -غرفة جلوس -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة *طابق اول: -4 غرف -4 حمام.
22/7/2024
مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-مجلس-صالة طعام-غرفة جلوس-مخزن-حمام *الطابق الاول:-4 غر.
22/7/2024
*مجمع4 فلل فيلارئيسيةو3 فلل: *الفيلاالرئيسية: *طابق ارضي: -غرفةماستر -2مجلس -غرفة الطعام -صالة -غرفة.
22/7/2024
مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -با.
22/7/2024
*مجمع 5 فلل تتكون الفلل: -5 استديوهات -20 شقة مقسمين: -5 شقق مكونه -غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ -(20 .
22/7/2024
-مجمع فيلتين مكون من: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو -المساحة:20,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD9.
22/7/2024
مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2حمام *الطابق الاو.
22/7/2024
*تحتوي الفيلا على: - 7 غرق نوم - صالتين - غرفة طعام - مجلس راقي *الرووف: - غرفة خادمة - غرف.
22/7/2024
*مجمع4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة:- *تحتوي ال(7)وحدات على الاتي: -5 شقق غرفة وصالة -2 استوديو -الم.
22/7/2024
*الفيلا تتكون من: - 11 غرفة نوم - صالتين - غرفتين خدم خارجية - مجلس كبير خارجي - مطبخ كبير خارجي .
22/7/2024
*تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخ.
22/7/2024
*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين : *الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي : - 16 است.
22/7/2024
*تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول: - 17 .
22/7/2024
فيلا مستخدمة عيادة طبية: -4طوابق(بدروم+3طوابق):-15عيادة-3غرف علاج-غرفة عمليات جراحات كبيرة/جراحات صغ.
22/7/2024
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