تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.

**أرض تجارية فى مدينة زايد: - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ا.

**أرض سكنية للبيع في منطقة الريمان 1: - استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة .

ارض سكنية ألمساحه:32,512.58 قدم مربع،رقم مرجعي:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/.

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعةالارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع،رق.

-قطعة ارض سكنيه في مدينة محمد بن زايد بمساحة 13,875قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن م.

-قطعة ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد بمساحة 29,448 قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن .

*فرصة استثمارية لقطعة أرض سكنية في منطقة البطين، تتمع قطعة الأرض بموقع استراتيجي قريب من الخدمات وال.

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