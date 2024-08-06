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تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-قطعة ارض سكنية تجارية -هل تريد قطعة ارض للاستثمار -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة -هل تريد إنشاء مشروعك -فإن قطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك -المساحة:31,333 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL985113 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280559
-ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز بموقع استراتيجي م.
6/8/2024
-ارض سكنية تطل علي البحر -يوجد بها مارينا لليخت -المساحة:21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
6/8/2024
-ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه القطعة بموقع استرا.
6/8/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السك.
6/8/2024
*أرض سكنية: *مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتوا.
6/8/2024
**أرض سكنية: - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع ا.
6/8/2024
ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .
2/8/2024
أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .
2/8/2024
أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .
2/8/2024
ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .
2/8/2024
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية في مدينة زايد -تبلغ المساحة:34,353 قدم مربع -استثمر للمستقبل .
1/8/2024
-أرض سكنية تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع بسعر لا يقارن وحصري -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك .
1/8/2024
*قطعة ارض سكنية -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمت.
1/8/2024
*قطعة ارض سكنية: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -ت.
1/8/2024
* ارض سكنية تطل علي البحر : -يوجد بها مارينا لليخت *المساحة : 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL.
1/8/2024
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