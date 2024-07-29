أضف إعلانك مجاناً
تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-قطعة ارض سكنية تجارية.-مساحة:31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة ؟. -هل تريد إنشاء مشروعك؟ . -فإن قطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك. -رقم مرجعي:RL985113 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير :0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684.رخصة التسجيل العقاري:53733 •اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643•رقم رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279268
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -.
29/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر: *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL984.
29/7/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.رقم مرجعي:RL984893 تمتاز هذه القطعة بموقع استراتيجي مثالي،مما يج.
29/7/2024
مجمع فلتين بموقع مميز *الفيلا الاولى مكونة من:5غرف نوم ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله-غرفة خادمه مع حمام .
29/7/2024
-أرض سكنية بالبطين -تبلغ مساحة هذه الأرض :19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم الع.
26/7/2024
-أرض سكنية تبلغ مساحتها 15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فق.
26/7/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد - استثمر للمستقبل ! لا .
26/7/2024
*ارض سكنية فى مدينة زايد: *المساحه: 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلوما.
26/7/2024
*أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان1: *فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين: - مما يوفر.
26/7/2024
-قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمتاز هذه القطعة.
23/7/2024
-قطعة ارض سكنية تجارية -هل تريد قطعة ارض للاستثمار -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة -هل تريد إ.
23/7/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السك.
23/7/2024
فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية ! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع .
22/7/2024
-ارض سكنية تطل علي البحر -يوجد بها مارينا لليخت -المساحة:21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
22/7/2024
*أرض تجارية: *مساحة البناء : 116,068.21 قدم مربع *هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البن.
22/7/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.