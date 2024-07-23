تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل ! لا تن.

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.

*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.

-قطعة ارض سكنية تقع في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمتاز هذه القطعة.

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