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تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-قطعة ارض سكنية تجارية. -المساحة:31,333 قدم مربع. -هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ -هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة؟ -هل تريد إنشاء مشروعك؟ -قطعة الارض هذه تلبي جميع احتياجاتك. -الرقم المرجعي:MUL985113 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275582
-أرض سكنية -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن .
2/7/2024
-ارض سكنية -موقع و فرصه مميزه -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 شركة فاين هوم ال.
2/7/2024
-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة رائعه.
2/7/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض ا.
2/7/2024
قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةوتمتاز هذه القطعة بموق.
1/7/2024
قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
1/7/2024
قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
1/7/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظر .
1/7/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 تصريح لبناء فيل.
1/7/2024
*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *رقم مرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل م.
1/7/2024
أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع-مساحة البناء:116,068.21قدم مربع- هذه الارض عليها تصريح بناء بن.
1/7/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظ.
1/7/2024
* ارض سكنية: *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم الت.
1/7/2024
*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. .
27/6/2024
* ارض سكنية تطل علي البحر * يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL9.
27/6/2024
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