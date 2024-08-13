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تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى مدينة محمد بن زايد
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**فيلا محمد بن زايد تتكون من: - 12 غرف نوم - 11 حمام - غرفة خادمة - مكتب - شرفة - مسبح خاص - خزائن مدمجة *المساحة:12,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH984986 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684. رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281696
فيلا ثلاث طوابق في الريمان1: *طابق ارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن *.
13/8/2024
قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.
13/8/2024
تملك تاونهاوس غرفتين| 0 عمولة مع خطط دفع مرنة ** امتلك تاونهاوس للحصول على الإقامة الذهبية بالاضافة.
13/8/2024
تملك التاونهاوس | 3 غرف | بخطة دفع مرنة وبدون عمولة ** امتلك تاونهاوس للحصول على الإقامة الذهبية با.
13/8/2024
تملك تاونهاوس دوبلكس | 3 غرف | بخطة دفع مرنة ** امتلك تاونهاوس للحصول على الإقامة الذهبية بالاضافة .
13/8/2024
**الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بمجهز مع مخزن - غرفة.
13/8/2024
فيلا بمدينة خليفة تشطيب ديلوكس على زاويه تحتوي على: -6 غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي .
13/8/2024
**بيت شعبي مدينة محمد بن زايد: - طابقين - 6 غرف - مجلس خارجي *المساحة :22500 قدم مربع *الرقم .
13/8/2024
فيلا تتكون من: -اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون: -3 غرف نوم -صاله *عدد 1 شقه تتكون من: -غرفه -صاله .
13/8/2024
**تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره مع حمام - غرفة للخادمات - مطبخ *الطابق الاول: .
13/8/2024
فيلا مكونة من: *طابق ارضي:-مجلس-غرفة ضيوف-مطبخ-غرفة غسيل وكي-غرفة خادمة *طابق اول:-2غرف ماستر-2غرف ن.
13/8/2024
**الفيلا تتكون من: - 5 غرف نوم رئيسية - صالة - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - تكييف مركزي - شرفة -.
13/8/2024
فيلا تتكون من: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حمامات -.
13/8/2024
تتكون الفيلا: *طابق ارضي: -مطبخ -مجلس رجال -غرفه -غرفه خادمه/غسيل -صاله -جراج *طابق اول: -3 غرفه ما.
13/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - 6 غرف رئيسية - مطبخ استعدادي - قاعة كبيرة. *طابق أول: - غرفة ر.
13/8/2024
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