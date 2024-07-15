آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى مدينة شخبوط

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

*هذه الفيلا مكونة من : - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي * الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) * الفيلا تصلح لنشاط تجاري *المساحة: 15,000 قدم مربع *الرقم المرجعى: VI114948 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277062

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه بمدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه بمدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من :- • 8 غرف نوم . • 8 حمامات . • منطقة معيشة وطعام • قاعات كبيرة. • أربعة مداخل. • م.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 5 فلل اول ساكن مكون: -11 شقه( 3 غرف نوم وصالة) -3 شقق(غرفتين نوم وصالة) *المميزات: -غرفة حارس.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم| - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية مستخدمة كعيادة طبية،مكونة من 4 طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرفتي عمليات،غ.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: سارع بامتلاك فيلتك الان في منطقة الشامخة - في أبو ظبي الإمارات

سارع بامتلاك فيلتك الان في منطقة الشامخة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا عبارة عن طابق ارضي, وطابق اول و طابق روف: *الطابق الارضى:-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام/جلوس-مط.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم فخم فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم فخم فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا مكونه من : - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - مجلس حريمي - صالا.
القسم: 

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 16 فيلا | تشطيبات فاخرة وراقية|موقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض: كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-مجلس رئيسي-غرفة جلوس-غرفة عائلة-غرفة.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من : 7 شقق كل شقة تحتوي: (3 غرف نوم - صالة) مساحة الارض:6,400 قدم مربع الرقم المرجعي:.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا حديثه البناء موقع مميز فى االريف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا حديثه البناء موقع مميز فى االريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس رجالي -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غر.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات