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تملك الان فيلا تصميم مميز وجذاب فى مدينة محمد بن زايد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا تصميم مميز وجذاب فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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*الفيلا تتكون من : - 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال - صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي - ساونا - غرفة نوم في الرووف - 14 حمام *ملحق خارجي مكون من : - 3 غرف نوم - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 4 حمامات * مساحة الارض : 15,200 قدم مربع * الرقم المرجعى: VH980595 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 شركة فاين هوم العقاريه رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/6/2024
رقم الإعلان: 2274674

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القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا تشطيب عصري | كورنر |اطلالة علي الجولف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تشطيب عصري | كورنر |اطلالة علي الجولف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا تشطيب عصري | كورنر |اطلالة علي الجولف تتكون الفيلا من : ** الطابق الارضي - منطقة معشة .
القسم: 

اتصل

26/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا مذهله مساحه كبيره فى ربدان - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا مذهله مساحه كبيره فى ربدان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تتكون من : *الطابق الارضي: - 4 غرف - مجلس - صالة - غرفة طعام - 4 حمامات *الطابق الاول: -.
القسم: 

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26/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية: -شقتين:(4 غرف نوم+صاله) -4 شقق:(3 غرف نوم+صا.
القسم: 

اتصل

26/6/2024
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