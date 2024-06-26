أضف إعلانك مجاناً
تملك الان فيلا تشطيب سوبر لوكس فى الشامخه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا من:- *الطابق الأرضي: - غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة المعيشة - صالة الطعام - مطبخ - استور - غرفة خادمة - 3 حمامات *الطابق الأول: - 4 غرف نوم ماستر - غرفة العائلة - 4 حمامات - تراس كبير *روووف : - غرفتين نوم - تراس كبير * مساحة الارض:11,626 قدم مربع * الرقم المرجعى: VH982445 يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 شركة فاين هوم العقاريه رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشامخه- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274666
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاالأولى: -6غرف نوم -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ مع ستور -.
26/6/2024
مجمع فلل يتكون من5 فلل بسور واحد: كل فيلا تتكون من: *الطابق ألارضي:-مجلس مع حمام ضيوف-صالة-مطبخ رئ.
26/6/2024
*مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من: -5غرف نوم -مجلس -صالة طعام -صالة جلوس -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة خادمة -م.
26/6/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي: -مجلس -صالة طعام -غرفة جلوس -مخزن -حمام *الطابق.
26/6/2024
*تتكون الفيلا من:- *الطابق الأرضي:-غرفة ضيوف-مجلس-صالتين جلوس-صالتين طعام-مطبخ-4 حمامات *الطابق الا.
26/6/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غ.
26/6/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملابس.
26/6/2024
*هذه الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3 حما.
26/6/2024
*الفيلا تتكون من : - 11 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة غ.
26/6/2024
*هذه الفيلا مكونة من: - مجلسين - 10 غرف نوم - غرفة جلوس - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة سائق - مطبخ.
26/6/2024
*فيلا جديدة اول ساكن تحت الانشاء تتكون من:- *الطابق الأرضي: - 3 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام -.
26/6/2024
*الفيلا عبارة عن طابق ارضي وطابق اول وطابق روف مقسمين كالاتي: *الطابق الارضى: -مجلس-غرفة معيشة-غرفة.
26/6/2024
امتلك فيلا تشطيب عصري | كورنر |اطلالة علي الجولف تتكون الفيلا من : ** الطابق الارضي - منطقة معشة .
26/6/2024
فيلا تتكون من : *الطابق الارضي: - 4 غرف - مجلس - صالة - غرفة طعام - 4 حمامات *الطابق الاول: -.
26/6/2024
*الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية: -شقتين:(4 غرف نوم+صاله) -4 شقق:(3 غرف نوم+صا.
26/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.