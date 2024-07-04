تملك الان فيلا تجارية رائعة بموقع متميز فى المرور

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ضمان 15 شه.

الفيلا مكونة من: منطقة الخارجية: -موقف سيارات -حديقة *طابق ارضي: -مجلس كبير -مصعد -منطقة جلوس -من.

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