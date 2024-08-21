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تملك الان فيلا بموقع مميز وتصميم رائع فى ربدان
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|**الفيلا تتكون من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - تواليت - غرفة غسيل - جراج - غرفة خادمة - حمام - حوش - حديقة *طابق اول: - غرفة نوم ماستر - 2 غرفة نوم - بلكونة - غرفة - غرفة عائلة - 2 حمام *المساحة: 1892.83 قدم مربع *الرقم المرجعى: VH985570 للتواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|ربدان- ربدان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283400
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن -تشطيب ديلوكس-موقع مميز على زاويه تحتوي على -6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل م.
21/8/2024
تتكون الفيلا من: طابق ارضي يشمل:صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص -غرفة للخدامات مع حمام خاص فيها.
21/8/2024
**الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
21/8/2024
*الطابق الارضي:-مجلس-غرفة نوم ضيوف-صالة جلوس-مطبخ بمجهز مع مخزن-غرفة خادمة-غرفة غسيل *الطابق الاول:-.
21/8/2024
**الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ .
21/8/2024
فيلا مكونة من: -8 غرف ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل -.
21/8/2024
فيلا تحتوي علي ثلاث طوابق: *الطابق الارضي:-غرفه ماستر-مجلسين-غرفه خادمه-مطبخ-غرفه غسيل-مخزن *الطاب.
21/8/2024
فيلا فاخرة للبيع تحتوي على طابقين، ملحقين خارجيين وحديقة نادرة بداخلها 20 نخلة. الطابق الأرضي يضم 4 .
21/8/2024
**تكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - تواليت - جراج - غرفة غسيل - حمام - حوش -.
21/8/2024
انقل قريبا | فيلا 5 غرف نوم مع حمام سباحه الفيلا مكونه من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / طعام - غ.
21/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
21/8/2024
تتكون الفيلا من :7شقق كل شقة تحتوي علي:(3 غرف نوم - صالة) مساحة الارض:6,400قدم مربع،رقم مرجعي:VH9837.
21/8/2024
**الفيلا تتكون من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - تواليت - غرفة غسيل - جراج - .
21/8/2024
تحتوي الفيلا على:7غرق نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي *الرووف:غرفة خادمة-غرفة غسيل ملاحق خارجية تحت.
21/8/2024
الفيلا تتكون من:11غرفة نوم-صالتين -غرفتين خدم خارجية-مجلس كبير خارجي-مطبخ كبير خارجي-مطبخ تحضيري-مخز.
21/8/2024
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